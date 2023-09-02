Глава СК взял на контроль расследование дела о ДТП с участием экс-судьи

Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП с участием экс-судьи из Адыгеи

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование дела по факту ДТП в Адыгее с участием экс-судьи на контроль. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале.

По данным следствия, столкновение внедорожника и легкового автомобиля произошло 22 июля 2023 года около 14 часов 30 минут в Майкопе. После столкновения внедорожник продолжил движение в сторону городского парка, сбил барьерное ограждение и в пешеходной зоне совершил наезд на девятилетнего ребенка. Пострадавший не выжил. «В сюжете [федерального телеканала] отмечалось, что лицо, совершившее наезд на ребенка, может избежать уголовной ответственности из-за своего статуса судьи в отставке», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в результате происшествия водитель внедорожника и семеро его пассажиров, включая пятерых детей, получили различные телесные повреждения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Республике Адыгея Василию Ларину поручено доложить о ходе расследования уголовного дела.

Ранее Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела судьи Краснодарского краевого суда в отставке Юрия Захарчевского, обвиняемого в совершении смертельного ДТП.