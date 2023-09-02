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22:31, 2 сентября 2023Экономика

Названы три города России с самым подорожавшим вторичным жильем

«Известия»: в августе сильнее всего подорожало вторичное жилье в Челябинске
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В августе в нескольких городах России вторичное жилье подорожало на 1,8 процента (средняя цена квадратного метра). Населенные пункты назвали в федеральной компании «Этажи», пишут «Известия».

Сильнее всего цены выросли в Челябинске, в августе рост стоимости квадратного метра на рынке вторичного жилья превысил 1,7 процента. На втором месте оказался Волгоград, где цена за квадратный метр прибавила 1,6 процента. В тройку лидеров также вошла Казань, рост стоимости в августе составил 1,5 процента.

При этом показатель роста в последний месяц лета оказался ниже, чем в июле (0,3 процента против 0,7 процента).

«Рынок оказался существенно перегрет сначала на фоне ожиданий снижения доступности ипотечных кредитов, а потом, после резкого роста ключевой ставки, и многие ускорили решение о покупке жилья, чтобы взять ипотеку на старых условиях», —объяснил директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев. Он добавил, что возникший спрос привел к подорожанию вторичного жилья.

Ранее в Центробанке предрекли падение спроса на новостройки в России в 2024 году. Причиной снижения интереса к новым квартирам станет рост ставок.

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    Александра Синицына
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