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19:46, 31 августа 2023Среда обитания

В Центробанке предрекли снижение спроса на новостройки в России

В Центробанке предрекли снижение спроса на новостройки в России в 2024 году
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В 2024 году спрос на новостройки в России снизится. Такую ситуацию на рынке недвижимости во время выступления на комиссии РСПП предрек начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Копылов, его слова передает Frank Media.

По словам эксперта, причиной снижения интереса к новым квартирам станет рост ставок. Нынешний всплеск спроса на приобретение такого жилья он объяснил «набором разнообразных ажиотажей», которые связаны с ожиданием россиян по изменению ставки и отмене льготных ипотечных госпрограмм. «То есть это не системные, планомерные, а разовые события», — подчеркнул специалист. Он считает, что скачок интереса вряд ли продлится долго.

Кроме того, эксперт отметил, что на данный момент наряду с высоким спросом на квартиры сроки жилищного кредитования приблизились к максимуму. Он добавил, что потенциал стимулирования интереса к новостройкам за счет льготной ипотеки даже при сохранении ставок в текущих параметрах окончательно исчерпан, а в будущем корректировка таких программ неизбежна.

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Копылов также рассказал, что за падением спроса на квартиры на первичном рынке последует замедление темпов строительства. Он посоветовал застройщикам выводить новые проекты на рынок с осторожностью, так как снижения объемов предложения на рынке не наблюдается, а имеющиеся запасы могут распродаваться очень долго, на протяжении трех-пяти лет. «Нужно отдавать себе отчет в возможных последствиях, с учетом того что я сказал о спросе. Проекты, запускаемые сегодня, на рынок выйдут через два-три года. Ситуация уже будет другой», — подчеркнул специалист ЦБ.

В августе аналитики кредитно-рейтингового агентства НКР пришли к выводу, что в 2023 году российские банки могут установить рекорд по выдаче ипотеки — объем кредитов может впервые превысить 6,5 триллиона рублей.

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    Полина Кислицына
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