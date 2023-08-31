В Центробанке предрекли снижение спроса на новостройки в России в 2024 году

В 2024 году спрос на новостройки в России снизится. Такую ситуацию на рынке недвижимости во время выступления на комиссии РСПП предрек начальник центра анализа рынка недвижимости департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Копылов, его слова передает Frank Media.

По словам эксперта, причиной снижения интереса к новым квартирам станет рост ставок. Нынешний всплеск спроса на приобретение такого жилья он объяснил «набором разнообразных ажиотажей», которые связаны с ожиданием россиян по изменению ставки и отмене льготных ипотечных госпрограмм. «То есть это не системные, планомерные, а разовые события», — подчеркнул специалист. Он считает, что скачок интереса вряд ли продлится долго.

Кроме того, эксперт отметил, что на данный момент наряду с высоким спросом на квартиры сроки жилищного кредитования приблизились к максимуму. Он добавил, что потенциал стимулирования интереса к новостройкам за счет льготной ипотеки даже при сохранении ставок в текущих параметрах окончательно исчерпан, а в будущем корректировка таких программ неизбежна.

Копылов также рассказал, что за падением спроса на квартиры на первичном рынке последует замедление темпов строительства. Он посоветовал застройщикам выводить новые проекты на рынок с осторожностью, так как снижения объемов предложения на рынке не наблюдается, а имеющиеся запасы могут распродаваться очень долго, на протяжении трех-пяти лет. «Нужно отдавать себе отчет в возможных последствиях, с учетом того что я сказал о спросе. Проекты, запускаемые сегодня, на рынок выйдут через два-три года. Ситуация уже будет другой», — подчеркнул специалист ЦБ.

В августе аналитики кредитно-рейтингового агентства НКР пришли к выводу, что в 2023 году российские банки могут установить рекорд по выдаче ипотеки — объем кредитов может впервые превысить 6,5 триллиона рублей.