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00:54, 2 сентября 2023Мир

Бывший офицер предрек контрнаступлению ВСУ печальную судьбу

The Guardian: контрнаступление ВСУ не принесет кардинальных результатов
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесет кардинальных результатов. Такое мнение в колонке The Guardian высказал бывший офицер Фрэнк Ледвидж, который служил на Балканах, в Ираке и Афганистане.

Он указал на тот факт, что Киев и его союзники перекладывают вину друг на друга. В частности, ВСУ подчеркивали, что решающее значение могло бы иметь большее количество западной техники. «Друзья Украины говорят, что если бы украинцы использовали тактику "комбинированного оружия", которой они были обучены и по-другому разместили свои силы, то можно было бы добиться большого прогресса», — отметил экс-офицер.

Ледвидж также добавил, что из-за риска ядерной эскалации со стороны России в высших правительственных кругах США «очень мало, если вообще есть», желания помочь Украине.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов признал, что ВСУ несут большие потери в ходе контрнаступления.

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    Марина Совина
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