The Guardian: контрнаступление ВСУ не принесет кардинальных результатов

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не принесет кардинальных результатов. Такое мнение в колонке The Guardian высказал бывший офицер Фрэнк Ледвидж, который служил на Балканах, в Ираке и Афганистане.

Он указал на тот факт, что Киев и его союзники перекладывают вину друг на друга. В частности, ВСУ подчеркивали, что решающее значение могло бы иметь большее количество западной техники. «Друзья Украины говорят, что если бы украинцы использовали тактику "комбинированного оружия", которой они были обучены и по-другому разместили свои силы, то можно было бы добиться большого прогресса», — отметил экс-офицер.

Ледвидж также добавил, что из-за риска ядерной эскалации со стороны России в высших правительственных кругах США «очень мало, если вообще есть», желания помочь Украине.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов признал, что ВСУ несут большие потери в ходе контрнаступления.