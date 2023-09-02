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05:32, 2 сентября 2023Мир

Шольц оценил способность БРИКС повлиять на роль G20

Шольц: G20 сохранит свою значимость, несмотря на растущее влияние БРИКС
СюжетСаммит G20
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Значимость «Большой двадцатки» (G20) сохранится, несмотря на увеличивающееся влияние БРИКС. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

«"Большая двадцатка" будет продолжать играть важную роль и это справедливо», — считает он. Немецкий канцлер напомнил, что в сентябре в Нью-Дели состоится саммит G20, в котором примут участие, помимо стран-членов, главы девяти государств: Бангладеша, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров усомнился в необходимости делать из БРИКС альтернативу G20. По его мнению, после расширения организации ее позиции могут укрепиться в «Большой двадцатке».

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    Марина Совина
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