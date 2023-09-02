Шольц оценил способность БРИКС повлиять на роль G20

Шольц: G20 сохранит свою значимость, несмотря на растущее влияние БРИКС

Значимость «Большой двадцатки» (G20) сохранится, несмотря на увеличивающееся влияние БРИКС. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

«"Большая двадцатка" будет продолжать играть важную роль и это справедливо», — считает он. Немецкий канцлер напомнил, что в сентябре в Нью-Дели состоится саммит G20, в котором примут участие, помимо стран-членов, главы девяти государств: Бангладеша, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров усомнился в необходимости делать из БРИКС альтернативу G20. По его мнению, после расширения организации ее позиции могут укрепиться в «Большой двадцатке».