Лавров усомнился в необходимости делать из БРИКС альтернативу G20

Глава МИД РФ Лавров усомнился в необходимости делать из БРИКС альтернативу G20

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в необходимости делать из БРИКС альтернативу G20. Такой комментарий он дал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Он предположил, что после расширения БРИКС позиции объединения укрепятся в G20. «Так что формально деление "Группы двадцати" на "семерку+" и БРИКС+ обретает практические черты», — заметил Лавров.

Министр в разговоре с журналистами также напомнил заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не намерена никого «ущемлять».

Саммит БРИКС прошел в Йоханнесбурге 22–24 августа. Главным результатом события стало решение пригласить в объединение новых участников — официально заявки на членство подали 23 страны, всего же желающими выступили более 40 государств.

К настоящему моменту в БРИКС состоят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. С 2024 года в объединение БРИКС попадут Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в том случае, если официально примут приглашения.

Ранее Лавров признал неготовность стран БРИКС к введению общей валюты.

Глава российского МИД рассказал о проекте пула резервных валют БРИКС, который станет «предтечей» следующих шагов по облегчению использования национальных валют, а в перспективе — альтернативной платежной системы.