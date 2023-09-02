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15:01, 2 сентября 2023Мир

Украина понадеялась на помощь Франции в поддержке Глобального Юга

FT: Украина понадеялась на помощь Франции в поддержке со стороны Глобального Юга

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина рассчитывает на помощь Франции, чтобы также привлечь страны Глобального Юга и отговорить их от оказания поддержки России. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).

По данным издания, подобные дипломатические усилия со стороны Киева связаны с «болезненно медленными успехами» ВСУ на фронте. По этой же причине в последнее время в отношениях Киева и западных партнеров «во главе с США» возникло некоторое напряжение.

FT пишет, что сейчас Украина и ее союзники не имеют возможностей расширить коалицию против России за счет развивающихся стран. При этом власти Киева надеются, что положение дел начнет меняться после состоявшейся в Джидде встречи более чем 30 стран, включая Бразилию, Индию, Китай и ЮАР.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, сегодня страна пытается поддерживать хорошие отношения с максимальным количеством стран. «Мы делаем все возможное, чтобы они не поддерживали Россию», — заявил он.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Украины проговорил с президентом Франции вопросы военной помощи. Помимо этого, политики затрагивали «формулу мира» и поставки зерна в разные страны. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна также заявляла, что Париж работает над гарантиями безопасности для Украины.

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    Варвара Кошечкина
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