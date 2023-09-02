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23:18, 2 сентября 2023Мир

Венгрия призвала Запад дать гарантии безопасности России

Глава канцелярии премьера Венгрии призвал Запад дать гарантии безопасности РФ

Фото: Adam Papp / Unsplash

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что для урегулирования конфликта на Украине Западу следует предоставить гарантии безопасности России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство MTI.

Гуйяш также призвал не принимать Украину в НАТО. По его словам, переговоры об урегулировании конфликта могут быть эффективными только в том случае, если в них вместе с Россией и Украиной будут участвовать Соединенные Штаты.

Глава канцелярии премьера считает, что у Украины нет «реальных шансов вернуть территории». Он добавил, что Россия не представляет угрозы для Центральной Европы. По его словам, за последние полтора года Москва не добилась быстрых и впечатляющих результатов в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил шансы Украины победить Россию в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном. Он назвал ложью бытующее на Западе мнение о том, что Украина побеждает. «Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные — без шансов», — подчеркнул он.

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    Марина Совина
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