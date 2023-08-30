Премьер Венгрии оценил шансы Украины победить Россию

Премьер Венгрии Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил шансы Украины победить Россию в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, опубликованную в социальной сети X (бывшая Twitter).

Он назвал ложью бытующее на Западе мнение о том, что Украина побеждает. «Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные — без шансов», — подчеркнул он. По мнению премьера, у ВСУ «солдаты закончатся раньше, чем у России».

Помимо этого, Орбан назвал «совершенно нереалистичной» идею отобрать Крым у России, и добавил, что такой исход событий исключен.

В этой же беседе венгерский премьер заявил, что экс-президент США Дональд Трамп мог бы завершить конфликт на Украине после победы на предстоящих президентских выборах. По его словам, несмотря на большое количество поводов для критики, Трамп проводил лучшую внешнюю политику за последние десятилетия.