Кадыров поручил разобраться в деле о драке с участием чеченского спортсмена

Кадыров решил разобраться в конфликте с участием чеченского спортсмена в Москве

Депутат Госдумы Адам Делимханов сообщил, что взял под личный контроль дело о драке с участием чеченского спортсмена Шовхала Чурчаева в столичном ТРЦ «Ривьера». Такое поручение ему дал глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом Делимханов написал в своем Telegram-канале.

«Отмечу, что по данной ситуации я нахожусь на связи с мэром Москвы и руководителями правоохранительных органов столицы. Мы будем разбираться в этом и на сто процентов выполним поручение», — отметил депутат.

Делимханов подчеркнул, что подобные происшествия осуждаются главой региона и чеченским народом, а спортсмен должен быть сдержан, дисциплинирован, а «не устраивать бессмысленные шоу».

«Рамзан Ахматович всегда призывает всех чеченцев, находящихся за пределами республики, быть образцом во всем. Поведение отдельных личностей, которое идет вразрез с нашей религией и традициями, будет пресекаться, по отношению к зачинщикам будут приниматься самые жесткие меры в соответствии с законом и нашими обычаями. Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно», — добавил депутат.

Конфликт в ТРЦ «Ривьера» в Москве произошел между бойцами поп-ММА Шовхалом Чурчаевем и Мохаммадом Хейбати. Парни о чем-то беседовали, и внезапно Чурчаев нанес мощный удар прямо по лицу оппонента. Блогер на этом не остановился, вытащил пистолет и начал угрожать Мохаммаду, крича о том, чтобы тот встал на колени.

Ранее сообщалось, что чеченских MMA-блогеров Асхаба Тамаева, Мухаммеда Носаева и Шовхала Чурчаева вызвали в Грозный по поручению главы республики Рамзана Кадырова, чтобы обсудить с ними вопросы культуры поведения.