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02:37, 2 сентября 2023Мир

Американский офицер назвал дату завершения контрнаступления Украины

Офицер ВС США Дэниел Дэвис: контрнаступление ВСУ завершится до конца сентября
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис назвал дату завершения контрнаступления Украины в статье для издания 19FortyFive.

Дэвис обратил внимание на большие потери украинских сил и приближающийся сезон дождей. В связи с этим он предположил, что контрнаступление будет завершено до конца сентября. Его результатом станут «незначительные успехи в некоторых областях». «Со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяженностью тысяча километров остается практически такой же, какой она была в начале 2023 года», — добавил он.

По словам офицера, ВСУ почти исчерпали большую часть своего военного потенциала, едва добравшись до села Работино в Запорожской области. Он усомнился в том, что у украинских сил хватит ресурсов для продвижения вперед и удержания флангов от российских контратак. «По всей вероятности, Украина находится в конце своего рывка. Вскоре ей, возможно, придется вернуться к обороне, чтобы удержать территорию», — заключил Дэвис.

Ранее бывший офицер Фрэнк Ледвидж, который служил на Балканах, в Ираке и Афганистане, заявил, что контрнаступление ВСУ не принесет кардинальных результатов. Он указал на тот факт, что Киев и его союзники перекладывают вину друг на друга.

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    Марина Совина
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