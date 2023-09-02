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22:55, 2 сентября 2023Мир

Нобелевский комитет отреагировал на признание Муратова иноагентом

Нобелевский комитет осудил решение Минюста о признании Муратова иноагентом

Нобелевский комитет прокомментировал включение журналиста и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова в реестр иноагентов. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Муратов был удостоен Нобелевской премии мира «за его усилия по продвижению свободы слова и информации, а также независимой журналистики». «Печально, что российские власти сейчас пытаются заставить его замолчать», — подчеркнула председатель комитета Берит Райсс-Андерсен. Она также добавила, что решение было «политически мотивировано».

Ранее Муратов отреагировал на включение его в реестр иноагентов. По словам журналиста, он не удивился данному решению Минюста. «Ничего нового в день знаний я, к сожалению, не узнал», — сказал он.

Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию 10 декабря 2021 года. Награды также удостоилась филиппинская журналистка Мария Ресса. Их наградили «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира».

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    Марина Совина
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