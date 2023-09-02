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13:56, 2 сентября 2023Россия

ВСУ обстреляли из минометов Курскую область

Курский губернатор Старовойт: поселок Теткино обстреляли со стороны Украины

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из минометов поселок Теткино в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Утром поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано семь минометных прилетов, в результате которых повреждено два дома. Пострадавших нет», — написал он.

Старовойт уточнил, что треть поселка осталась без света из-за обрыва на линии электропередачи. По его словам, аварийные службы начнут ремонтировать сети, когда появится возможность.

Ранее сообщалось, что ВСУ дважды за утро 2 сентября обстреляли приграничную Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, под обстрел попали поселки Климово и Курковичи. В обоих случаях обошлось без раненых.

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    Алина Черненко
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