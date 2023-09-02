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09:16, 2 сентября 2023Россия

ВСУ дважды за утро обстреляли приграничный российский регион

Брянский губернатор Богомаз: за утро ВСУ обстреляли поселки Климово и Курковичи

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды за утро обстреляли приграничную Брянскую область. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор этого российского региона Александр Богомаз.

По словам Богомаза, под обстрел попали поселки Климово и Курковичи. В обоих случаях обошлось без раненых, однако при попадании снарядов по второму поселку есть повреждения в жилом секторе.

«В результате обстрела частично поврежден один жилой дом. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил он.

13 июня президент Владимир Путин заявил, что на территории Украины может быть создана «санитарная зона», которая отодвинет дальнобойные орудия Вооруженных сил Украины. Глава государства объяснял, что ударами по приграничным территориям противник пытается отвлечь Россию от направлений боевых действий, на которых Киев запланировал свой «главный удар».

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    Марк Леонов
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