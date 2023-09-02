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14:21, 2 сентября 2023Россия

В МИД прокомментировали новые предложения ООН по зерновой сделке

Захарова усомнилась в эффективности новых предложений ООН по зерновой сделке

Фото: Adriano Machado / Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, комментируя информацию в СМИ о новых предложениях ООН по зерновой сделке, заявила, что сомневается в их эффективности. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Раньше это все тоже "подразумевалось", только так и не заработало», — отметила дипломат.

2 сентября турецкое агентство Anadolu сообщило, что новый пакет предложений ООН по зерновой сделке подразумевает переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT и разморозку активов российских компаний.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил новые инициативы генсека Организацией Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша по зерновой сделке, отметив, что для Москвы в них не никаких гарантий.

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    Алина Черненко
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