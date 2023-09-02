Российский банк предложили переподключить к SWIFT в рамках зерновой сделки

Anadolu: ООН предложила переподключить РСХБ к SWIFT в рамках зерновой сделки

В новых предложениях ООН по зерновой сделке говорится о переподключении Россельхозбанка (РСХБ) к SWIFT и разморозке активов российских компаний. Об этом пишет государственное турецкое агентство Anadolu.

По данным источника, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Турции, что, по мнению Анкары, станет подходящей основой для возрождения инициативы.

Отмечается, что важнейшими пунктами предложений в рамках зерновой сделки являются переподключение РСХБ к системе SWIFT и разморозка активов российских компаний по производству удобрений в Европе.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с главой МИД Турции Хаканом Фиданом назвал условие продления зерновой сделки. По его словам, Москва пойдет на этот шаг, если будут выполнены все обещания перед Россией. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты, сыронизировал Шойгу.

