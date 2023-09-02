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11:05, 2 сентября 2023Бывший СССР

В ВСУ заявили о повышенной смертоносности российских минных полей

NYT: ВС России придумали способ сделать минные поля еще более смертоносными

Фото: Евгений Биятов / РИА Новомти

Вооруженные силы России придумали способ сделать минные поля еще более смертоносными. Об этом заявили опрошенные изданием New York Times бойцы украинской армии.

Как рассказал один из собеседников американского издания, российские военные обрабатывают заминированные площади легковоспламеняющимися жидкостями, и при подходе частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) с дронов сбрасывают на минные поля гранату.

В итоге на поле с находящимися на нем украинскими военными начинается пожар, сопровождающийся взрывами мин — все это повышает потери среди личного состава.

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Кроме того, по словам украинских военных, российские части и соединения держат под постоянным контролем дронов основные трассы в зоне боевых столкновений, а часть укрепили бетонными дотами.

Ранее полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов заявил, что основные бои в зоне специальной военной операции (СВО) сегодня проходят у артиллерии и дронов.

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    Марк Леонов
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