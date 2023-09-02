Кандидат в президенты США пообещал не допустить третью мировую войну

Рамасвами пообещал не допустить мировую войну в случае победы на выборах в США

Кандидат в президенты США от республиканцев Вивек Рамасвами пообещал не допустить развязывания третьей мировой войны в случае победы на выборах. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что это является одним из трех пунктов его программы внешней политики. Помимо этого, Рамасвами намерен добиться экономической независимости от Китая и Тайваня. Третьим пунктом, по его словам, является продвижение интересов США вместе с союзниками, «разделяющими их видение будущего».

Политик подчеркнул, что возможное вторжение Китая на Тайвань значило бы «провал» в его внешней политике. Он назвал себя единственным кандидатом на предстоящих выборах, который обозначил план действий, позволяющий избежать такого развития событий.

По его мнению, ситуация вокруг Тайваня связана с украинским конфликтом. «Россия и Китай состоят в военном союзе друг с другом. Я бы положил конец конфликту на Украине таким образом, чтобы… потребовать от России выйти из военного партнерства с КНР», — заявил политик, подчеркнув, что в таком случае китайскому лидеру Си Цзиньпину будет сложнее решиться на атаку на полуостров, поскольку Россия «больше не будет состоять в его лагере».

Ранее Рамасвами сообщил, что не пустит Украину в НАТО, если займет пост главы США. При этом он рассчитывает, что в ответ на это «Россия прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии».