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04:15, 12 августа 2023Мир

Претендент на пост президента США пообещал не пустить Украину в НАТО

Претендент на пост президента США Рамасвами пообещал не пустить Украину в НАТО

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Претендент на должность президента США Вивек Памасвами пообещал в случае победы на выборах в 2024 году не пустить Украину в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter.

«Мы поддержим замораживание существующих линий контроля, возобновление экономических связей с Россией и дадим твердые гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину», — отметил он.

При этом политик выступил с мнением, что в ответ на это «Россия прекратит военное сотрудничество с Китаем, выведет ядерное оружие из Калининграда и откажется от военного присутствия в Западном полушарии». Также Рамасвами пообещал укрепить отношения с Индией, Японией и Южной Кореей.

Ранее Вивек Рамасвами возмутился, что власти США тратят огромные суммы на помощь Киеву, хотя конфликт на Украине никак не затрагивает американцев. При этом, по словам политика, американское руководство игнорирует важные для страны проблемы — нелегальную миграцию и ввоз наркотиков. Он обратил внимание на сложную ситуацию на границе с Мексикой.

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    Марина Совина
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