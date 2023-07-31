Кандидат в президенты США упрекнул власти страны в помощи Украине

Кандидат в президенты Рамасвами: конфликт на Украине не касается США

Власти США тратят огромные суммы на помощь Киеву, хотя конфликт на Украине никак не затрагивает американцев, возмутился кандидат в президенты страны от республиканской партии Вивек Рамасвами. Об этом он заявил в подкасте Breaking Points.

При этом, по словам политика, американское руководство игнорирует важные для страны проблемы — нелегальную миграцию и ввоз наркотиков. Он обратил внимание на сложную ситуацию на границе с Мексикой, пообещав, что в случае избрания повлияет на мексиканское правительство для решения вопроса с безопасностью.

Рамасвами подчеркнул, что американским властям следовало бы тратить деньги на защиту не «чужой границы», а своей собственной. «Происходящее на Украине не затрагивает американцев здесь, на американской земле. То, что происходит с мексиканскими картелями в Мексике — затрагивает», — отметил он.

Ранее Рамасвами призвал отказаться от вступления Украины в НАТО. По его мнению, Вашингтон должен пообещать России не принимать Киев в альянс, а она, в свою очередь, должна отказаться от развития отношений с Китаем.