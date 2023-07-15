Кандидат в президенты США призвал отказаться от вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Рамасвами призвал США обещать России не принимать Украину в НАТО

Кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

На форуме, организованном американской медиакомпанией Blaze Media, Рамасвами призвал отказаться от вступления Украины в НАТО и потребовал от властей США обещать России не принимать Киев в альянс.

«Мы должны заключить сделку с [президентом России Владимиром] Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдет в НАТО, но Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем», — подчеркнул политик.

Рамасвами добавил, что в рамках такого соглашения Вашингтону также следует нарастить укрепить торговые отношения с Россией.

Ранее президент США Джо Байден предсказал последствия членства Украины в НАТО во время военного конфликта. По его словам, атака на страну альянса приведет к участию в третьей мировой войне.