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01:26, 15 июля 2023Мир

Кандидат в президенты США призвал отказаться от вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Рамасвами призвал США обещать России не принимать Украину в НАТО
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Scott Morgan / Reuters

Кандидат на номинацию от Республиканской партии на выборах президента США в 2024 году Вивек Рамасвами высказался о возможном вступлении Украины в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

На форуме, организованном американской медиакомпанией Blaze Media, Рамасвами призвал отказаться от вступления Украины в НАТО и потребовал от властей США обещать России не принимать Киев в альянс.

«Мы должны заключить сделку с [президентом России Владимиром] Путиным о заморозке текущих границ, о том, что Украина никогда не войдет в НАТО, но Россия должна отказаться от развития отношений с Китаем», — подчеркнул политик.

Рамасвами добавил, что в рамках такого соглашения Вашингтону также следует нарастить укрепить торговые отношения с Россией.

Ранее президент США Джо Байден предсказал последствия членства Украины в НАТО во время военного конфликта. По его словам, атака на страну альянса приведет к участию в третьей мировой войне.

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    Марина Совина
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