Российский военный назвал самые напряженные направления в зоне СВО

Военный Дандыкин назвал основным направлением в зоне СВО запорожское

Сегодня основное направление в зоне специальной военной операции (СВО) — запорожское, рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал другие напряженные районы СВО.

«Еще одно направление, которое ВСУ стараются пробить, — это донецкое в районе Артемовска. Там они несут потери, даже какие-то резервы перебрасывают. Также им приходится перебрасывать резервы на купянское направление. Там они тоже пытаются атаковать», — заявил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что российские войска улучшили положение на донецком направлении по переднему краю в районе Клещеевки.

Кроме того, сообщается, что подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак в районе Артемовска, а также три атаки в районе населенного пункта Марьинка.

