Российские войска улучшили положение в районе Клещеевки

МО: ВС России улучшили положение по переднему краю в районе Клещеевки

Российские войска улучшили положение на донецком направлении по переднему краю в районе Клещеевки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны России в субботу, 2 сентября.

Кроме того, сообщается, что подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией за сутки отразили пять атак штурмовых групп 129-й, 241-й бригад территориальной обороны в районе Артемовска ДНР, а также три атаки подразделений 109-й бригады территориальной обороны и 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Марьинка.

Ранее Минобороны рассказало, что самыми сложными участками в течение недели (за период с 25 августа по 1 сентября 2023) стали донецкое и запорожское направления. Отмечалось, что на донецком участке ВСУ попытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильновка. Эти попытки не увенчались успехом.