Российские войска отразили шесть атак штурмовиков ВСУ на одном из направлений
Российским войскам за сутки удалось отразить шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
«На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка», — пояснили в министерстве.
За сутки, по их данным, противник потерял до 365 бойцов, три американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, 32 автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установка Krab, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Помимо того, в районе населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России отразили девять атак украинских войск на запорожском направлении. Отпор наступавшему противнику дали огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.