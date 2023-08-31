Российские войска отразили шесть атак штурмовиков ВСУ на одном из направлений

Минобороны России: на донецком направлении отражены шесть атак штурмовиков ВСУ

Российским войскам за сутки удалось отразить шесть атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Андреевка, Майорск и Авдеевка», — пояснили в министерстве.

За сутки, по их данным, противник потерял до 365 бойцов, три американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, 32 автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установка Krab, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Помимо того, в районе населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России отразили девять атак украинских войск на запорожском направлении. Отпор наступавшему противнику дали огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.