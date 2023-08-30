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14:08, 30 августа 2023Россия

Российские войска отразили девять атак ВСУ в районах Работино и Вербового

Минобороны сообщило об отражении девяти атак ВСУ на запорожском направлении

Фото: РИА Новости

Российские войска отразили девять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

46-я аэромобильная и 82-я десантно-штурмовая бригады ВСУ предприняли попытку наступательных действий в районах населенных пунктов Работино в Вербовое Запорожской области. Отпор наступавшему противнику дали огнем артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.

За минувшие сутки потери ВСУ на запорожском направлении составили до 85 военнослужащих, один танк и три единицы прочей бронетехники.

30 августа Минобороны отчиталось о групповом ударе по пунктам управления ВСУ. Атака была совершена с помощью оружия большой дальности воздушного и морского базирования. Все назначенные объекты были поражены.

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    Алан Босиков
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