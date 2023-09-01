Минобороны назвало самые напряженные направления на СВО

Минобороны назвало обстановку на донецком и запорожском направлениях напряженной

Названы самые напряженные направления в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

Ведомство отчиталось, что самыми сложными участками в течение недели (за период с 25 августа по 1 сентября 2023) стали донецкое и запорожское направления. Так, на запорожском участке Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались безуспешно атаковать российские подразделения 44 раза.

На донецком участке, по данным Минобороны, ВСУ в составе группировки войск «Соледар» попытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильновка Донецкой народной республики (ДНР). Эти попытки также не увенчались успехом.

31 августа российским войскам за сутки удалось отразить шесть атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Помимо того, в районе населенного пункта Веселое в ДНР российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.