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15:08, 1 сентября 2023Россия

Минобороны назвало самые напряженные направления на СВО

Минобороны назвало обстановку на донецком и запорожском направлениях напряженной

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Названы самые напряженные направления в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Подробности журналистам сообщили в Минобороны России.

Ведомство отчиталось, что самыми сложными участками в течение недели (за период с 25 августа по 1 сентября 2023) стали донецкое и запорожское направления. Так, на запорожском участке Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались безуспешно атаковать российские подразделения 44 раза.

На донецком участке, по данным Минобороны, ВСУ в составе группировки войск «Соледар» попытались прорвать оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильновка Донецкой народной республики (ДНР). Эти попытки также не увенчались успехом.

31 августа российским войскам за сутки удалось отразить шесть атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении. Помимо того, в районе населенного пункта Веселое в ДНР российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

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    Варвара Кошечкина
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