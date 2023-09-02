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03:07, 2 сентября 2023Из жизни

Стало известно о разочаровании короля Великобритании полом принца Гарри

ABC News: король Британии Карл III ждал дочь вместо принца Гарри

Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com

Король Великобритании Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на документальный фильм «Диана: Остальная часть ее истории».

Как стало известно, использованные в ленте аудиозаписи принцессы Дианы были сделаны во время ее бесед с неким близким другом. По ее словам, на крестинах Гарри в разговоре с королевой Елизаветой II принц Чарльз посетовал, что разочарован полом своего второго ребенка, поскольку ждал девочку. Однако британский монарх посоветовала ему радоваться, что у него родился нормальный ребенок. После этого принц Чарльз обиделся на мать и почти перестал разговаривать с ней, утверждала принцесса Диана.

Ранее сообщалось, что британский король Карл III поссорился с королевой Камиллой из-за приглашения принца Гарри на церемонию коронации. Жена монарха якобы «пришла в ярость» из-за присутствия его младшего сына на торжественном мероприятии.

Принц Гарри — младший сын британского короля Карла III. В 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались от прав и обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в США.

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    Марина Совина
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