Стало известно о разочаровании короля Великобритании полом принца Гарри
Король Великобритании Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на документальный фильм «Диана: Остальная часть ее истории».
Как стало известно, использованные в ленте аудиозаписи принцессы Дианы были сделаны во время ее бесед с неким близким другом. По ее словам, на крестинах Гарри в разговоре с королевой Елизаветой II принц Чарльз посетовал, что разочарован полом своего второго ребенка, поскольку ждал девочку. Однако британский монарх посоветовала ему радоваться, что у него родился нормальный ребенок. После этого принц Чарльз обиделся на мать и почти перестал разговаривать с ней, утверждала принцесса Диана.
Ранее сообщалось, что британский король Карл III поссорился с королевой Камиллой из-за приглашения принца Гарри на церемонию коронации. Жена монарха якобы «пришла в ярость» из-за присутствия его младшего сына на торжественном мероприятии.
Принц Гарри — младший сын британского короля Карла III. В 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались от прав и обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в США.