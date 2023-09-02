Стало известно о разочаровании короля Великобритании полом принца Гарри

ABC News: король Британии Карл III ждал дочь вместо принца Гарри

Король Великобритании Карл III был разочарован, что принц Гарри родился не девочкой. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на документальный фильм «Диана: Остальная часть ее истории».

Как стало известно, использованные в ленте аудиозаписи принцессы Дианы были сделаны во время ее бесед с неким близким другом. По ее словам, на крестинах Гарри в разговоре с королевой Елизаветой II принц Чарльз посетовал, что разочарован полом своего второго ребенка, поскольку ждал девочку. Однако британский монарх посоветовала ему радоваться, что у него родился нормальный ребенок. После этого принц Чарльз обиделся на мать и почти перестал разговаривать с ней, утверждала принцесса Диана.

Ранее сообщалось, что британский король Карл III поссорился с королевой Камиллой из-за приглашения принца Гарри на церемонию коронации. Жена монарха якобы «пришла в ярость» из-за присутствия его младшего сына на торжественном мероприятии.

Принц Гарри — младший сын британского короля Карла III. В 2020 году он и его супруга Меган Маркл отказались от прав и обязанностей старших членов королевской семьи и переехали в США.