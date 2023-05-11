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19:10, 11 мая 2023Из жизни

Карл III поругался с женой

Radar Online: королева Камилла поругалась с Карлом III из-за принца Гарри

Фото: Leon Neal / Reuters

Британский король Карл III поругался с королевой Камиллой из-за приглашения принца Гарри на церемонию коронации. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на собственный источник.

Жена монарха якобы «пришла в ярость» из-за присутствия его младшего сына на торжественном мероприятии. «Камилла согласна с принцем Уильямом, что этот шаг был проявлением бесхребетности, а Карлу следовало бы изгнать Гарри и Меган из королевства, дав понять, что их предательство не будут терпеть», — заявил источник издания, приближенный ко двору.

Он также утверждает, что Карла III, в свою очередь, раздражает неуважительное отношение Камиллы, которая постоянно критикует его решения. По его сведениям, супруги неспособны даже пообедать без постоянных споров и вымещают свое раздражение на персонале Букингемского дворца.

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В скандальной книге воспоминаний «Запасной», вышедшей 10 января, принц Гарри обвинял Камиллу в том, что она предоставляла таблоидам информацию о нем и его супруге Меган Маркл. Кроме того, в интервью американскому каналу CBS за день до выхода мемуаров он назвал мачеху «опасной злодейкой».

Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая. Принц Гарри прилетел на церемонию, но сразу же после нее отправился обратно в США, не участвуя в других торжественных мероприятиях.

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Никита Савин
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