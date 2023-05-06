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14:12, 6 мая 2023Из жизни

Карла III короновали в Лондоне

Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне

Фото: Yui Mok / Reuters

Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает Sky News.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби возложил на голову Карла III корону святого Эдуарда Исповедника. «Боже, храни короля», — сказал архиепископ, надевая корону на голову монарха.

Перед этим Карлу III вручили королевские регалии, в том числе державу, скипетр с крестом, скипетр с голубем и кольцо суверена.

В честь коронации по всей стране начался артиллерийский салют. В Лондоне, Белфасте, Кардифе, Эдинбурге, а также с бортов кораблей Королевских военно-морских сил Великобритании дадут по 21 залпу.

На церемонии коронации присутствует 2,2 тысячи человек. На нее были приглашены более 100 лидеров государств мира, члены британской и европейских королевских семьей, политики, а также артисты.

Карл III стал королем Великобритании в сентябре 2022 года после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

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Олег Давыдов
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