Минобороны сообщило о еще одной попытке атаки дрона ВСУ на Крымский мост

Минобороны: второй беспилотник уничтожен при попытке атаки Крымского моста

Еще два морских беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытальсь атаковать Крымский мост. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что второй за ночь полупогружной безэкипажный катер был уничтожен в акватории Черного моря 2 сентября около 02.10 мск. Третий брандер был сбит спустя десять минут.

Первая атака ВСУ на объект транспортной инфраструктуры состоялась незадолго до полуночи 1 сентября.

