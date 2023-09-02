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02:29, 2 сентября 2023Россия

Минобороны сообщило о еще одной попытке атаки дрона ВСУ на Крымский мост

Минобороны: второй беспилотник уничтожен при попытке атаки Крымского моста

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Еще два морских беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытальсь атаковать Крымский мост. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что второй за ночь полупогружной безэкипажный катер был уничтожен в акватории Черного моря 2 сентября около 02.10 мск. Третий брандер был сбит спустя десять минут.

Первая атака ВСУ на объект транспортной инфраструктуры состоялась незадолго до полуночи 1 сентября.

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    Марина Совина
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