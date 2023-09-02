Минобороны сообщило о еще одной попытке атаки дрона ВСУ на Крымский мост
Минобороны: второй беспилотник уничтожен при попытке атаки Крымского моста
Еще два морских беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытальсь атаковать Крымский мост. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что второй за ночь полупогружной безэкипажный катер был уничтожен в акватории Черного моря 2 сентября около 02.10 мск. Третий брандер был сбит спустя десять минут.
Первая атака ВСУ на объект транспортной инфраструктуры состоялась незадолго до полуночи 1 сентября.