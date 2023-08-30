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17:25, 30 августа 2023Россия

Крымский мост защитили от атак катеров-камикадзе ВСУ баржами

Вдоль Крымского моста разместили баржи для защиты от атак катеров ВСУ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вдоль Крымского моста разместили семь барж, которые защитят от атак безэкипажных катеров-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Баржи заметны на опубликованных спутниковых снимках. Как отмечает канал, предполагается, что между баржами натянут тросы и цепи — они образуют защитный барьер-ловушку для катеров ВСУ при попытке удара по мосту.

Ранее сообщалось, что четыре катера с десантом ВСУ безуспешно попытались высадиться в Крыму. По ним нанес удар российский самолет, вылетевший с военного аэродрома на полуострове, после этого украинские катера развернулись и уплыли в сторону острова Змеиный. Минобороны России позже сообщило, что 30 августа на востоке от острова Змеиный истребителем Су-30 был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем.

В конце июля стало известно, что Крымский мост оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. Речь идет о заграждениях, предназначенных для защиты от надводных и подводных дронов.

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    Варвара Кошечкина
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