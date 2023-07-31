Крымский мост защитили от терактов

Крымский мост защитили от возможных терактов боновыми заграждениями

Крымский мост оградили специальными противодиверсионными боновыми заграждениями. О том, что постройку дополнительно защитили от возможных терактов, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, в перспективе такие конструкции будут оборонять мост от атак на всей его протяженности. Речь идет о заграждениях, предназначенных для защиты от надводных и подводных дронов. Именно этими устройствами активно пользуется Украина.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост возле 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате нападения была повреждена автомобильная часть постройки. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.

Ранее в СМИ появилась информация, что спецслужбы из Британии могут быть причастны к теракту на Крымском мосту. Произошла утечка документов, из которых следует, что британские разведчики подготовили подробный план разрушения моста за несколько месяцев до происшествия. Чертежи были составлены по приказу старшего оперативного сотрудника британской разведки и бывшего советника НАТО Криса Доннелли.