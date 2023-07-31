Британские спецслужбы заподозрили в причастности к теракту на Крымском мосту

Grayzone: спецслужбы Британии могут быть причастны к теракту на Крымском мосту

Британские спецслужбы могут быть причастны к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщает издание The Grayzone, ссылаясь на данные секретных документов.

«Утечка документов показывает, что они сыграли значительную роль в последней атаке на мост и, возможно, помогают Киеву выслеживать украинцев, обвиняемых в коллаборационизме с Россией», — говорится в статье. В частности, британские разведчики подготовили подробный план разрушения моста еще несколькими месяцами ранее.

Чертежи были составлены по указанию старшего оперативного сотрудника британской разведки и бывшего высокопоставленного советника НАТО Криса Доннелли. «Его транснациональные связи обеспечивают значительный вклад Лондона в украинскую прокси-войну на расстоянии вытянутой руки, во взаимодействии с одесским отделением», — отмечают журналисты.

17 июля два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост, в результате была повреждена автомобильная часть. Национальный антитеррористический комитет объявил произошедшее терактом.