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11:41, 2 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин незаконно хранил арсенал оружия в диване

В Хакасии мужчина незаконно хранил арсенал оружия в диване

Фото: Unsplash

В селе Черное Озеро в Хакасии мужчина незаконно хранил арсенал оружия в диване. Об этом сообщает МВД республики.

По версии следствия, россиянин незаконно приобрел и хранил самодельное огнестрельное оружие и 12 патронов к нему. Кроме того, у него обнаружили более одного килограмма пороха. Боевой арсенал мужчина хранил в диване.

Уточняется, что обвиняемый охотником не является и не имеет разрешения на право хранения и ношения огнестрельного оружия. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, а также незаконное хранение взрывчатых веществ»).

Уголовное дело направили в суд.

Ранее сообщалось, что в Подольске полиция задержала ранее судимого местного жителя по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В МВД рассказали, что у мужчины изъяли патроны и предмет, похожий на газовый револьвер.

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    Олег Давыдов
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