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07:10, 2 сентября 2023Наука и техника

Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ

Полковник Матвийчук назвал картонные дроны ВСУ уязвимыми перед влагой

Кадр: Phil Gabanski / YouTube

Преимущество сделанных из картона беспилотников, используемых Вооруженными силами Украины (ВСУ) заключается в том, что их практически невозможно заметить на радарах, объяснил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он рассказал «Ленте.ру» о плюсах и минусах картонных дронов как типа вооружения.

«Дрон-камикадзе необязательно делать из железа, его можно сделать из любого твердого материала, в том числе из прессованного картона. Он хорош тем, что он очень дешевый, при этом выполняет те же функции. И самое главное: он не является ни звукоотражающим средством, ни средством радиолокационного отражения. Эффект Доплера на него действуют, то есть он практически незаметен», — рассказал специалист.

Из минусов — такие дроны подвержены температурным колебаниям и боятся влаги. Преимущество в том, что очень сложно засечь их при помощи каких-то звукометрических и радарных комплексов

Анатолий Матвийчуквоенный эксперт, полковник в отставке

Он также добавил, что картонные дроны обычно небольшого размера, в связи с чем, по словам Матвийчука, ВСУ используют их как «летающий снаряд».

Ранее в США рассказали о дронах Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), которые Киев использовал для атаки Курской области. Они, как отмечалось, способны нести до трех килограммов полезной нагрузки.

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    Кирилл Садовский
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