В возрасте 47 лет скончался солист Большого театра Максим Пастер

Умер солист Большого театра Максим Пастер. Об этом сообщается в Telegram-канале Большого театра.

Он скоропостижно скончался в возрасте 47 лет. В последние дни Пастер находился в Махачкале. Причины смерти солиста пока не раскрываются.

В сообщении Большого театра говорится, что Пастер был «артистом с выразительным голосом и яркой актерской харизмой». Помимо этого, коллектив принес соболезнования родным и близким солиста.

Уточняется также, что церемония прощания, скорее всего, состоится 6 сентября. При этом окончательные дата и место похорон будут известны позже.

Максим Пастер родился 4 декабря 1975 года в Харькове в семье хормейстеров. В 2003-м дебютировал в Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко и позже — в Большом театре в Москве. Уже через год после этого он был принят в труппу оперных певцов.

Ранее в субботу, 2 сентября, Российский академический молодежный театр (РАМТ) также сообщил о смерти артиста театра и кино Алексея Янина. Он скончался в возрасте 40 лет.