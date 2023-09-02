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12:08, 2 сентября 2023Культура

Умер артист театра и кино Алексей Янин

Артист РАМТа Алексей Янин умер в возрасте 40 лет

Кадр: фильм «Ветреная женщина»

Артист театра и кино Алексей Янин умер на 41-м году жизни. Об этом сообщает Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Telegram-канале.

В театре рассказали, что последние восемь лет артист боролся с последствиями тяжелого инсульта.

Время и место прощания станут известны позже.

В 2004 году артист окончил Театральное училище имени Щепкина и начал работу в РАМТе. Янин также снялся более чем в 20 фильмах и сериалах. В их числе — «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Дочки-матери».

Алина Гончарова
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