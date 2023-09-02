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17:56, 2 сентября 2023Силовые структуры

Из российской колонии сбежал заключенный

В Свердловской области осужденный за ДТП заключенный сбежал из колонии

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

30-летний мужчина, осужденный за ДТП, сбежал из колонии в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«30 августа 2023 года (...) совершил побег осужденный Григорьев Иван Алексеевич 1992 года рождения, приговоренный к пяти годам лишения свободы, проживающий в городе Алапаевске Свердловской области», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что Григорьев устроил ДТП и скрылся с места происшествия. В числе его примет указаны среднее телосложение, овальное лицо, плоский лоб, черные волосы, дугообразные брови и серые глаза.

Ранее в Новосибирске суд приговорил 47-летнего мужчину к году и семи месяцам колонии строгого режима за побег из колонии-поселения. Россиянин рассказал, что пошел на такой шаг ради встречи с дочерью. При этом увидеть друг друга они все равно не смогли, так как осужденного задержали через девять часов после побега.

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    Олег Давыдов
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