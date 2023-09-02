Стало известно о поджоге оборудования на железной дороге под Москвой

SHOT: неизвестный поджег оборудование на железной дороге в Подмосковье

Неизвестный поджег оборудование на железной дороге в Подмосковье. Об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.

По данным канала, поджог произошел на перегоне Овражки — Родники. Уничтоженными оказались шкафы управления обогревом железнодорожных стрелок.

Диверсия была совершена в ночь с 31 августа на 1 сентября. На месте преступления были найдены следы от обуви и пакет с неизвестным веществом коричневого цвета.

Полиция ищет поджигателя. Попал ли он на камеры видеонаблюдения, не сообщается.

Аналогичным образом 21 августа были подожжены шкафы с оборудованием между железнодорожными станциями Солнечная и Переделкино.