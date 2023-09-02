Украинские обстрелы пожарных в Донбассе назвали подлостью

Глава МЧС России: украинская армия специально обстреливает пожарных в Донбассе

Украинская армия специально обстреливает пожарных в Донбассе, когда те пытаются потушить огонь после обстрелов. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, его слова приводит ТАСС.

«Я хочу рассказать о подлости, которую применяют украинские формирования. После того, когда пожарные машины вместе с расчетами приезжают на реагирование, они открывают повторный огонь для того, чтобы выбивать наши экипажи, наши звенья пожарные», — объяснил он.

Также украинские военные закладывают фугасы под противопехотные заряды в новых регионах, чтобы уничтожить спецтехнику МЧС, которая занимается разминированием. Сотрудники ведомства тем временем совершают «ежедневный тихий подвиг», борясь с огнем и освобождая территорию от мин под обстрелами.

«Это абсолютная правда, и они работают в 15-километровой зоне плечом к плечу с военнослужащими и Росгвардией. Они выполняют свои обязанности так, как и положено», — добавил Куренков.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о невозможности полностью разминировать Артемовск из-за постоянных обстрелов города. При этом в Артемовске находятся штабы по оказанию помощи освобожденным территориям. По его словам, они готовятся к началу работы после того, «как противник будет отодвинут».