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16:11, 14 июня 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о невозможности разминирования Артемовска из-за обстрелов

Глава ДНР Пушилин заявил, что разминировать Артемовск невозможно из-за идущих обстрелов

Фото: Libkos / AP

Разминировать Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) в настоящий момент невозможно из-за идущих обстрелов города, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом в Артемовске находятся штабы по оказанию помощи освобожденным территориям, заметил глава ДНР.

«Они ведут подготовительную работу для того, чтобы, как только противник будет отодвинут, начать полноценную работу», — объяснил Пушилин.

Ранее он рассказал, что ситуация на флангах Артемовска, которую в Вооруженных силах Украины видели как точку уязвимости, остается напряженной, но полностью контролируемой.

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    Алевтина Запольская
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