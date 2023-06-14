Пушилин заявил о невозможности разминирования Артемовска из-за обстрелов
Глава ДНР Пушилин заявил, что разминировать Артемовск невозможно из-за идущих обстрелов
Разминировать Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут) в настоящий момент невозможно из-за идущих обстрелов города, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом в Артемовске находятся штабы по оказанию помощи освобожденным территориям, заметил глава ДНР.
«Они ведут подготовительную работу для того, чтобы, как только противник будет отодвинут, начать полноценную работу», — объяснил Пушилин.
Ранее он рассказал, что ситуация на флангах Артемовска, которую в Вооруженных силах Украины видели как точку уязвимости, остается напряженной, но полностью контролируемой.