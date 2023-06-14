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13:38, 14 июня 2023Бывший СССР

Пушилин рассказал о ситуации на флангах Артемовска

Глава ДНР Пушилин заявил, что ситуация под Артемовском напряженная, но контролируемая

Фото: РИА Новости

Ситуация на флангах Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), которую в Вооруженных силах Украины (ВСУ) видели как точку уязвимости, остается напряженной, но полностью контролируемой. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Ситуация стабилизируется достаточно успешно на флангах, которые противник видел как некую точку уязвимости. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая», — сказал он, указав, что по городу наносит удары украинская артиллерия.

Ранее бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо заявил, что в украинском конфликте наступает переломный момент. Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог собрать необходимое число солдат для контрнаступления, а битва за Артемовск еще до контрнаступления существенно перемолола боеспособные части армии страны.

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    Алевтина Запольская
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