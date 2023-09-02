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13:25, 2 сентября 2023Россия

Кадыров заявил о полном провале украинского нацбатальона «Айдар»

Кадыров: боеспособных солдат в нацбатальоне «Айдар» осталось около 30 процентов

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном провале украинского националистического батальона «Айдар» (признан в России экстремистским и запрещен). В своем Telegram-канале он назвал долю боеспособных солдат подразделения.

Кадыров опубликовал ролик с украинскими военнопленными. По словам главы Чечни, эти кадры свидетельствуют о том, что в Клещеевке присутствует такое элитное украинское подразделение, как нацбатальон «Айдар».

«Как оказалось, вести реальные боевые действия они (члены «Айдара» — прим. «Ленты.ру») не в силах. А сколько слов-то было! Потери несут. И весьма серьезные. В настоящее время боеспособных солдат в "Айдаре" осталось около 30 процентов», — говорится в его сообщении.

Глава Чечни добавил, что у солдат «Айдара» отсутствуют необходимые боевые умения, из-за чего батальон потерпел полный провал на поле боя.

27 августа Кадыров рассказал о результатах боев под Клещеевкой. По его словам, российские военные успешно отразили наступление Вооруженных сил Украины в этом районе.

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    Олег Давыдов
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