В Минобороны заявили об уничтожении бригады ВСУ под Угледаром

МО: ВС РФ нанесли поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ под Угледаром

Российские военные нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в субботу, 2 сентября, заявили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, силы противника были уничтожены под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР) бойцами из группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации.