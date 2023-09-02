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14:21, 2 сентября 2023Россия

В Минобороны заявили об уничтожении бригады ВСУ под Угледаром

МО: ВС РФ нанесли поражение 72-й механизированной бригаде ВСУ под Угледаром

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные нанесли огневое поражение 72-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом в субботу, 2 сентября, заявили журналистам в Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, силы противника были уничтожены под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР) бойцами из группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации.

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