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21:30, 4 августа 2023Бывший СССР

Российские военные выявили присутствие иностранных наемников под Угледаром

РИА Новости: военные РФ выявили присутствие иностранных наемников под Угледаром

Фото: Unsplash.com

Российские военные выявили присутствие иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), об это сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского с позывным Бука.

По его словам, на угледарском направлении в радиоперехватах зачастую звучит английская речь, что подтверждает данные разведки о том, что на украинской стороне воюют зарубежные военнослужащие.

Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир отряда специального назначения Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ несут страшные потери, пытаясь атаковать позиции спецназа «Ахмат».

В июне советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что самыми горячими направлениями боев на донецком участке фронта остаются Артемовск, Угледар, Марьинка и Авдеевка.

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    Марина Совина
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