РИА Новости: военные РФ выявили присутствие иностранных наемников под Угледаром

Российские военные выявили присутствие иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР), об это сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского с позывным Бука.

По его словам, на угледарском направлении в радиоперехватах зачастую звучит английская речь, что подтверждает данные разведки о том, что на украинской стороне воюют зарубежные военнослужащие.

Ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир отряда специального назначения Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ несут страшные потери, пытаясь атаковать позиции спецназа «Ахмат».

В июне советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал, что самыми горячими направлениями боев на донецком участке фронта остаются Артемовск, Угледар, Марьинка и Авдеевка.