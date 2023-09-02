Минобороны сообщило о потерях ВСУ на купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до роты в попытках атаковать на купянском направлении

Российские военные овладели двумя опорными пунктами и отразили пять контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, передает РИА Новости.

Он уточнил, что потери противника составили до роты бойцов. По словам офицера, штурмовые подразделения ВС России продолжают наступательные действия.

В августе заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр назвала купянское направление самой горячей точкой на фронте. По ее оценке, там противостояние является крайне жестким. Маляр считает, что российские войска планируют закрепиться на территориях Харьковской области.