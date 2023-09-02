В Пентагоне начали обсуждать ротацию военных в Восточной Европе

NBC: чиновники Пентагона обсуждают варианты ротации военных в Восточной Европе

Чиновники Пентагона обсуждают ротацию более четырех тысяч военнослужащих Америки, которые находятся в Восточной Европе для поддержки стран НАТО и сдерживания России. Об этом сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что Минобороны США рассматривает три варианта действий: частичную ротацию, полную ротацию и возвращение в Соединенные Штаты без замены.

Отправка дополнительных американских войск в Европу произошла в начале прошлого года, напомнил телеканал. Срок пребывания американских военных должен закончится в 2024 году.

Ранее аналитик турецкой газеты Yeni Çağ Наим Бабюроглу отметил, что США нарастили военное присутствие в странах Восточной Европы. По словам эксперта, благодаря украинскому конфликту Америка бьет рекорды по продажам оружия.