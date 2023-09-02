Миграционную политику призвали пересмотреть после инцидента в Волгограде

Депутат Останина призвала ужесточить миграционную политику после случая в школе

В России призвали пересмотреть и ужесточить миграционную политику после отказа классной руководительницы в Волгограде от класса детей мигрантов, в котором никто из учеников почти не знал русский язык. С такой инициативой в разговоре с «Лентой.ру» выступила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

При этом депутат заявила, что учитель должен уметь общаться с любыми детьми на языке детства.

«Дети не виноваты в том, что их родители не дали им возможность, привезя сюда или родив здесь, изучить русский язык. Поэтому, конечно, произошедшее — это беда и вина родителей, не детей и даже не школы», — прокомментировала она инцидент.

Еще это вина политиков, которые, принимая решение об упрощенном гражданстве, не ставят обязательным условием знание русского языка, как это делается в других странах. Поэтому это задача для нас сегодня Нина Останина глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

Также Останина рассказала, что ранее поддержала инициативу руководителя фракции «Справедливой России — За правду» Сергея Миронова о количестве детей мигрантов в классах российских школ — не более десяти процентов таких учеников.

«Такие дети, когда социализируется, подтягивают язык в процессе. Поэтому [создание такого класса] — это было неправильно. Директор школы должна была это предвидеть», — заключила депутат.

Ранее в Волгограде классная руководительница Ирина Плотникова спустя год ведения отказалась от класса детей мигрантов, в котором никто из учеников почти не знал русский язык.

О создании уникального класса в школе №33 в поселке Аэропорт сообщалось в 2022 году. Учителя считали, что так дети смогут быстрее получить необходимую базу и лучше влиться в другие классы.