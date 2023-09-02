Раскрыты подробности травмирования Шольца

Представитель кабмина ФРГ: Шольц упал во время пробежки, у него синяки на лице

Представитель кабмина Германии в беседе с изданием t-online раскрыла подробности травмирования канцлера страны Олафа Шольца во время занятий спортом.

По ее словам, глава правительства ФРГ упал во время пробежки, у него синяки на лице.

Представитель немецкого кабмина заверила, что это не повлияет на график Шольца на предстоящую неделю, уже с понедельника, 4 сентября, он намерен вернуться к работе.

Ранее сообщалось, что Олаф Шольц в субботу, 2 сентября, получил травму по время занятий спортом, его визит в город Херинген в земле Гессен, запланированный на воскресенье, 3 сентября, отменен.