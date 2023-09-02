Frankfurter Rundschau: канцлер ФРГ Шольц получил травму во время занятий спортом

Канцлер Германии Олаф Шольц в субботу, 2 сентября, получил травму по время занятий спортом, его график на воскресенье, 3 сентября, нарушен. Об этом сообщает издание Frankfurter Rundschau.

По словам главы комитета бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота, глава правительства ФРГ «чувствует себя не очень хорошо, и, к сожалению, все мероприятия пришлось отменить».

Шольц планировал визит в город Херинген в земле Гессен, где должен был пообщаться с местными жителями.

Ранее аналитики компании Wahlen сообщили, что немцы в ходе опроса назвали Олафа Шольца слабым руководителем. Лишь 21 процент населения страны убежден, что Шольц добивается своего по важным политическим вопросам. 73 процента респондентов, напротив, сочли, что канцлер не склонен к этому. Помимо этого, опрошенные преимущественно раскритиковали манеру общения Шольца.